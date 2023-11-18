Кто может получать пенсию по возрасту
Получать пенсию по возрасту имеют право лица, достигшие 60-летнего возраста и на 2023 год имеющие не менее 30 лет стажа. До достижения 60-летнего возраста, право на пенсию по возрасту при наличии соответствующего страхового стажа имеют женщины 1961 рождения и старше.
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Размер пенсии по возрасту зависит от следующих критериев:
- продолжительности страхового стажа;
- размера зарплаты, с которой производились взносы;
- коэффициента страхового стажа;
- коэффициента заработка;
- время выхода на пенсию.
К основной пенсии по возрасту могут начисляться доплаты.
Как посчитать пенсию по возрасту
Размер пенсии по возрасту рассчитывается по формуле П = Зп х Кс, где:
Зп — заработная плата (доход) застрахованного лица, с которого исчисляется пенсия в гривнах;
Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица. Это общее количество месяцев трудового стажа, умноженное на расчетное значение одного года страхового стажа и поделено на 12. То есть годы стажа нужно умножить на 0,01.
Кроме того, есть определенный перечень профессий, где год стажа засчитывается за два, из-за их повышенной вредности для здоровья. К ним относятся, например, горные работы, производство инертной пыли, химическое производство, производство оборудования, металлургические работы тому подобное.
Для этого нужно зарегистрироваться на портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи. Тогда пользователь получит информацию из Реестра застрахованных лиц о его персональных данных (ФИО, дата рождения, пол) и данных его трудовой деятельности.