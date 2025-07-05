Кто может потерять пенсию за три месяца и как этого избежать

В Украине некоторые пенсионеры могут потерять выплаты за три месяца. Чтобы этого не произошло, необходимо внимательно выполнять требования пенсионного законодательства.

Кто может потерять пенсию за три месяца

Украинцы должны подать заявление о назначении им пенсионных выплат в течение 90 дней с момента достижения пенсионного возраста, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Пенсионеру, который обратится в Пенсионный фонд в течение трех месяцев, выплаты начислят с даты, следующей за днем достижения пенсионного возраста. В противном случае начисления погнутся только со дня подачи заявления.

Если украинец вышел на пенсию по возрасту 15 мая 2025 года, то ему следует подать заявление в ПФУ до 12 августа. Тогда пенсионные выплаты начнутся с 16 мая.

Если пенсионер подаст документы в ПФУ 20 августа, то потеряет пенсию за три месяца, а выплаты начнутся только с конца августа.

Стоит знать! Датой подачи заявления в ПФУ считается день, когда ведомство получило все необходимые документы для оформления пенсии, а не время первого визита в сервисный центр фонда.

Как оформить пенсию по возрасту

Оформить пенсию по возрасту в Украине можно двумя способами:

в любом сервисном центре Пенсионного фонда, независимо от места жительства;

через электронный веб-портал ПФУ, но для этого понадобится квалифицированная электронная подпись.

Одного заявления для оформления пенсии недостаточно. Нужно подать ряд документов:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

документы о страховом стаже (трудовую книжку, диплом для тех, кто учился на дневной форме, военный билет, свидетельства о рождении детей);

справку о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до июля 2000 года (по желанию пенсионера);

документы, которые удостоверяют особый статус лица, если таковой имеется.

Стоит знать! На пенсию по возрасту в 2025 году украинцы могут выйти, если имеют не менее 32 лет стажа.