Когда надоела работа: кто может выйти на пенсию досрочно

Некоторые украинцы имеют право выйти на пенсию не дожидаясь соответствующего возраста. Для этого им нужно лишь подать соответствующее заявление.

Кто может уйти на пенсию раньше

Некоторые лица могут выйти на пенсию по выслуге лет. В законодательстве четко определены категории лиц, которым доступна такая опция:

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люди, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики;

лица с инвалидностью по зрению I группы, слепые и люди с инвалидностью с детства I группы;

военные, принимавшие участие в боевых действиях, те, кто имеет статус участника боевых действий, и лица с инвалидностью приобретенной в результате войны;

жены (мужья), дети, ставшие лицами с инвалидностью до 18-летнего возраста, и родители, которым предоставлен статус семей погибших (умерших) ветеранов войны;

женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавшие их по крайней мере до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства и тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность;

лица с которыми расторгнут трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за изменений в организации производства и труда;

граждане с которыми, расторгнут трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за выявления несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья.

Как выйти на такую пенсию

Чтобы уйти на пенсию по выслуге лет, необходимо обратиться в ПФУ. Надо подать следующие документы:

заявление;

удостоверение личности (его копия);

документы, подтверждающие стаж (трудовая книжка, специальная справка);

справку о присвоении кода РНУКПН;

справку о доходах.

В отдельных случаях к пакету документов нужно добавить: