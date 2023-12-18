Кто может получать минимальную пенсию в 6 500 гривен?

Категория пенсионеров, которые имеют инвалидность в результате аварии на ЧАЭС, однако не имеют статуса ликвидаторов, имеют более минимальную пенсию, чем другие категории. Кроме того, они имеют право на ежемесячные доплаты.

Минимальная пенсия "чернобыльцев"

Если человеку назначена пенсия по инвалидности II группы, наступившая в результате увечья или заболевания в результате Чернобыльской катастрофы, то его минимальная пенсия составляет 6 549,98 гривны.

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Ранее эта сумма составляла 4800 гривен, однако после индексаций в 2022 и 2023 годах выросла сначала на 14%, а затем на 19,7%.

Размер доплат

Вместе с доплатами общий размер пенсии этой категории составляет 7 895,56 гривны.

Что это за доплаты:

дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью вследствие Чернобыльской катастрофы - 227,76 гривны;

пенсия за особые заслуги перед Украиной – 481,39 гривны;

доплаты детям войны - 66,43 гривны;

компенсационная выплата людям, достигшим 80 лет - 570 гривен.

Что нужно знать о пенсии по возрасту

Получать пенсию по возрасту имеют право лица, достигшие 60-летнего возраста и имеющие не менее 30 лет стажа. До достижения 60-летнего возраста, право на пенсию по возрасту при наличии соответствующего страхового стажа имеют женщины 1961 рождения и старше.

Размер пенсии по возрасту зависит от следующих критериев:

продолжительности страхового стажа;

размера зарплаты, с которой производились взносы;

коэффициента страхового стажа;

коэффициента заработка;

время выхода на пенсию.

Размер пенсии по возрасту рассчитывается по формуле П = Зп х Кс, где:

Зп — заработная плата (доход) застрахованного лица, с которого исчисляется пенсия в гривнах;

Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица. Это общее количество месяцев трудового стажа, умноженное на расчетное значение одного года страхового стажа и поделено на 12. То есть годы стажа нужно умножить на 0,01.