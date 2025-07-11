Какую пенсию будет получать украинец с 25 годами стажа

Украинец с 25 годами стажа не сможет выйти на пенсию в 60 лет, однако и не вынужден ждать до 65. Размер пенсии для каждого украинца рассчитывается индивидуально.

Какие условия для выхода на пенсию

Пенсия по возрасту назначается после 60 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В 2025 году условия для выхода на пенсию такие:

60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Итак, украинец с 25 годами стажа сможет выйти на пенсию в 63 года.

Какая будет пенсия при 25 годах стажа

Посчитать размер пенсии можно по формуле ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01.

В случае с 25 годами стажа коэффициент составит 0,25. Посчитаем, какую пенсию можно получать при разных размерах зарплаты:

8 000 гривен;

15 000 гривен;

20 000 гривен;

30 000 гривен;

40 000 гривен.

При зарплате в 8 000 гривен украинец с 25 годами стажа будет иметь пенсию 2 000 гривен (8 000 × 0,25). Однако фактически будет получать 3 038 гривен (размер минимальной пенсии для пенсионеров, которые не работают).

При зарплате в 15 000 гривен украинец с 25 годами стажа будет иметь пенсию 3 750 гривен (15 000 × 0,25). А при зарплате в 20 000 гривен – 5 000 гривен (20 000 × 0,25).

При зарплате в 30 000 гривен украинец с 25 годами стажа будет иметь пенсию 7 500 гривен (30 000 × 0,25). А при зарплате в 40 000 гривен – 10 000 гривен (40 000 × 0,25).