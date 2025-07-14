27 лет стажа: какую пенсию можно получать в Украине
- Украинец с 27 годами стажа может выйти на пенсию в 63 года, если имеет от 22 лет страхового стажа.
- Размер пенсии зависит от зарплаты и рассчитывается по формуле: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа, где коэффициент для 27 лет стажа составляет 0,27.
Украинец с 27 годами стажа сможет уйти на отдых в 63 года. Размер пенсии будет зависеть от зарплаты.
Какие условия для выхода на пенсию в Украине?
Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также Должен ли пенсионер отрабатывать две недели после увольнения
В 2025 году условия для выхода на пенсию следующие:
- 60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;
- 63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;
- 65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.
Итак, украинец с 27 годами стажа сможет выйти на пенсию в 63 года.
Какая будет пенсия при стаже 27 лет?
Посчитать размер пенсии можно по формуле ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.
Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01. В случае с 27 годами стажа коэффициент составит 0,27.
Посчитаем, какую пенсию можно получать при разных размерах зарплаты:
- минималка – 8 000 гривен;
- средняя зарплата по показателям ПФУ – 20 355 гривен.
При минималке украинец с 27 годами стажа фактически будет иметь пенсию 2 160 гривен (8 000 × 0,27). Однако фактически будет получать 3 038 гривен (размер минимальной пенсии для пенсионеров, которые не работают).
При средней зарплате в 20 355 украинец сможет получать 5 495 гривен (20 355 × 0,27).