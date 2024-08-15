Какой будет пенсия при средней зарплате и полном стаже

Размер пенсии зависит от зарплаты и количества страхового стажа. Сейчас средняя пенсия в Украине составляет 5 816 гривен, однако многие пенсионеры получают значительно меньшие выплаты.

Какой будет пенсия при средней зарплате

При полном стаже в 35 лет и средней зарплате можно рассчитывать на пенсию, которая вычисляется по специальной формуле.

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В ней учитываются средняя зарплата по стране за последние три года, индивидуальная зарплата, и заработанный стаж. На июль средняя пенсия в Украине составляет 5816 гривен, но большинство пенсионеров получают меньше.

При средней зарплате и 35 годах страхового стажа, можно ожидать пенсию в размере около 5 401,5 гривны. Это немного ниже средней пенсии по стране, которая составляет 5 816 гривен на июль.

Однако эта сумма все же больше, чем у большинства пенсионеров, поскольку 62% украинцев получают пенсию до 5 000 гривен.

Согласно госбюджету, в 2024 году средняя зарплата в 2024 году. А в первом квартале 2024 года средняя зарплата в Украине увеличилась на 22,5%, достигнув