Якою буде пенсія при середній зарплаті
При повному стажі у 35 років і середній зарплаті можна розраховувати на пенсію, яка обчислюється за спеціальною формулою.
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У ній враховуються середня зарплата по країні за останні три роки, індивідуальна зарплата, та зароблений стаж. На липень середня пенсія в Україні становить 5816 гривень, але більшість пенсіонерів отримують менше.
Однак ця сума все ж більша, ніж у більшості пенсіонерів, оскільки 62% українців отримують пенсію до 5 000 гривень.