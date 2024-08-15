Якою буде пенсія при середній зарплаті

При повному стажі у 35 років і середній зарплаті можна розраховувати на пенсію, яка обчислюється за спеціальною формулою.

Читайте також Яку пенсію можуть отримувати батьки після загибелі дитини, що перебувала на військовій службі

У ній враховуються середня зарплата по країні за останні три роки, індивідуальна зарплата, та зароблений стаж. На липень середня пенсія в Україні становить 5816 гривень, але більшість пенсіонерів отримують менше.

Зауважте! При середній зарплаті та 35 роках страхового стажу, можна очікувати пенсію в розмірі близько 5 401,5 гривні. Це трохи нижче середньої пенсії по країні, яка становить 5 816 гривень на липень.

Однак ця сума все ж більша, ніж у більшості пенсіонерів, оскільки 62% українців отримують пенсію до 5 000 гривень.

До слова! Згідно із держбюджетом, у 2024 році середня зарплата зросте до 21 809 гривень. А у першому кварталі 2024 року середня зарплата в Україні збільшилася на 22,5%, досягнувши 18 903 гривень.