Какой будет пенсия при средней зарплате
При полном стаже в 35 лет и средней зарплате можно рассчитывать на пенсию, которая вычисляется по специальной формуле.
Читайте также Какую пенсию могут получать родители после гибели ребенка, находившегося на военной службе
В ней учитываются средняя зарплата по стране за последние три года, индивидуальная зарплата, и заработанный стаж. На июль средняя пенсия в Украине составляет 5816 гривен, но большинство пенсионеров получают меньше.
Однако эта сумма все же больше, чем у большинства пенсионеров, поскольку 62% украинцев получают пенсию до 5 000 гривен.