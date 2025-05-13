На какую пенсию стоит рассчитывать с зарплатой 10 000 гривен

Мужчины и женщины, которые имели зарплату в 10 000 гривен, могут получать пенсию с 60 лет. Однако она будет меньше средней.

Какие условия выхода на пенсию в 2025 году

В этом году уйти на пенсию по возрасту можно с 60 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Это смогут сделать люди, достигшие:

60 лет – стаж не менее 32 лет;

63 лет – стаж 22-32 лет;

65 лет – стаж 15-22 лет.

Какая пенсия предусмотрена украинцу с зарплатой 10 000 гривен

Для расчета размера пенсии в ПФУ разработали Пенсионный калькулятор. Поэтому, учитывая данные сервиса, пенсии на общих условиях для мужчин и женщин с зарплатой в 10 000 гривен различаются.

Для мужчины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 3 600 гривен;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 4 130 гривен;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 4 550 гривен.

Для женщины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 3 930 гривен;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 4 470 гривен;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 4 920 гривен.

Другой размер пенсии будут иметь судья, предприниматель, военный, госслужащий или шахтер. Для более точного расчета можно воспользоваться формулой ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01.