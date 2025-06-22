Какая пенсия назначается при зарплате 38 000 гривен и 25 годах стажа

Высокая заработная плата не всегда гарантирует большие пенсионные выплаты. На размер пенсии также значительно влияет приобретенный страховой стаж и возраст, в котором человек выходит на отдых.

Какая будет пенсия при заработной плате 38 000 гривен

Чтобы определить размер пенсионных выплат при заработной плате 38 000 гривен, необходимо учесть весь страховой стаж человека. В частности, можем рассчитать будущую пенсию при 25 годах стажа, рассказывает 24 Канал.

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Стоит отметить, что со стажем 25 лет, выйти на пенсию по возрасту в 60 лет пока в Украине нельзя. В соответствии с новыми требованиями:

Пенсия в 60 лет назначается при наличии минимум 32 лет стажа – и для мужчин, и для женщин.

В 63 года можно рассчитывать на заслуженный отдых, имея от 22 до 31 лет стажа.

А для выхода на пенсию в 65 лет достаточно от 15 до 21 года стажа.

Поэтому со стажем 25 лет можно выйти на пенсию в 63, 65 лет или еще позже.

Если пенсионер имеет 25 лет стажа, то при зарплате 38 000 гривен в 63 года он будет получать пенсию в размере около 10 407 гривен.

Какая будет пенсия при зарплате 38 000 гривен со стажем 25 лет в 63 года / Скриншот из пенсионного калькулятора

Имея 25 лет стажа и зарплату 38 000, человек может претендовать на большую пенсию в 65 лет – примерно 11 656 гривен.

Какая будет пенсия при зарплате 38 000 со стажем 25 лет в 65 лет / Скриншот с пенсионного калькулятора

Тем, кто хочет на заслуженном отдыхе получать более высокую пенсию, необходимо позаботиться об увеличении страхового стажа.

Важно! Все расчеты пенсий проводились с помощью пенсионного калькулятора.