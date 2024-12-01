Кто из украинцев может выйти на пенсию раньше 60 лет
1 декабря 2024, 11:05Читати новину українською
В 2024 году минимальным возрастом для выхода на пенсию является 60 лет. Однако есть люди, которые могут сделать это раньше.
Кто в Украине может выйти на пенсию раньше
Речь идет о гражданах, который имеют особый статус, пишет 24 канал со ссылкой на статью 115 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“.
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К этому перечню относятся следующие лица:
- Лица с первой группой инвалидности по зрению, которые могут претендовать на пенсию за 10 (мужчины) или 15 (женщины) лет до достижения пенсионного возраста.
- Женщины, которые родили и воспитали до 8 лет пятерых и более детей, а также матери детей с инвалидностью.
- Участники боевых действий, сотрудники правоохранительных органов, получившие инвалидность из-за ранения.
- Вдовы или вдовцы погибших участников боевых действий и сотрудников правоохранительных органов, которые не заключили повторный брак.
- Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и лица, выполнявшие международный долг.
- Лица предпенсионного возраста, с которыми были прекращены трудовые отношения по состоянию здоровья.
- Жители районов Крайнего Севера и аналогичных территорий.
- Люди с редкими медицинскими состояниями, включая гипофизарный нанизм, диспропорциональной карликовостью и другими.
Как официально выйти на пенсию досрочно
Для того, чтобы выйти на пенсию раньше официально указанного возраста, украинцы должны предоставить заявление в Пенсионный фонд.
Также следует предоставить определенные документы:
- Заявление на назначение пенсии.
- Удостоверение личности (паспорт) – оригинал и копия.
- Трудовая книжка или другие документы, которые могут подтвердить стаж работы.
- Справка о присвоении идентификационного номера (ИНН).
- Справка о заработной плате за последние 60 месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период после 1 июля 2000 года.
В частности могут понадобиться еще и такие документы:
- Справка о пенсионных надбавках (если есть).
- Копии документов, подтверждающих право на получение льгот.
- Свидетельство о браке.
- Справка из налоговой об отсутствии доходов (для лиц, не работающих).
- Свидетельство о рождении ребенка (для соответствующих категорий).