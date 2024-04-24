С выходом на пенсию стоит подождать: за сверхурочный стаж солидно доплатят
Источник:ПФУ
Украинцы, которые получили право выйти на пенсию, могут немного повысить свои выплаты. Однако для этого нужно будет дольше поработать.
На сколько можно увеличить свои выплаты
Основной размер пенсии может вырасти в зависимости от дополнительного стажа (отсрочки выхода на отдых):
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- если отсрочка до 60 месяцев – на 0,5% за каждый полный месяц стажа;
- если отсрочка более 60 месяцев – на 0,75% за каждый полный месяц стажа.
Начисление таких процентов начинается через месяцы после наступления пенсионного возраста лица.
Например, если пенсионер проработал дополнительные пять лет, за каждый год ему начислят надбавку в размере 6%. В случае более длинной отсрочки надбавка составит – 9%.
Для увеличения учитываются только полные месяцы работы: повышение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не осуществляется,
– написали в ПФУ.
Куда обратиться
О своем желании отсрочить пенсию стоит сообщить ПФУ, ведь если этого не сделать, выплаты назначат автоматически. Если данных о стаже в ПФУ нет, но украинец продолжает работать и не требует назначить пенсию, считается, что он принял решение об отсрочке.
Пенсию с отсрочкой назначают:
- со следующего дня после полного месяца страхового стажа - если лицо обратилось в течение трех месяцев с этой даты;
- со дня обращения - если лицо обратилось позже.