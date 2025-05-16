Выше средней: на какую пенсию может рассчитывать украинец с зарплатой 30 000 гривен
- Украинцы с зарплатой 30 000 гривен могут получать пенсию выше средней, в зависимости от стажа и возраста выхода на пенсию, с возможностью выхода в 60, 63 или 65 лет.
- Пенсии для мужчин: 11 503 грн (60 лет), 13 574 грн (63 года), 14 954 грн (65 лет); для женщин: 9 860 грн (60 лет), 11 634 грн (63 года), 12 818 грн (65 лет).
Украинцы, которые зарабатывают 30 000 гривен, смогут получать пенсию выше средней, ведь имеют соответствующую зарплату. Размер выплат будет зависеть от стажа и возраста выхода на пенсию.
Какую пенсию будет получать украинец с зарплатой 30 000 гривен
В этом году уйти на пенсию по возрасту можно в 60, 63 или 65 лет в зависимости от приобретенного стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Размер пенсии для мужчины:
- при условии выхода на пенсию в 60 лет – 11 503 гривны;
- при условии выхода на пенсию в 63 года – 13 574 гривен;
- при условии выхода на пенсию в 65 лет – 14 954 гривен.
Размер пенсии для женщины:
- при условии выхода на пенсию в 60 лет – 9 860 гривен;
- при условии выхода на пенсию в 63 года – 11 634 гривен;
- при условии выхода на пенсию в 65 лет – 12 818 гривен.
Другой размер выплаты будут иметь судья, предприниматель, военный, госслужащий или шахтер.
Для более точного расчета можно воспользоваться формулой ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.
Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01.
Какой минимальный и максимальный размер пенсии
Минимальный размер пенсии по возрасту составляет 2 361 гривна. Также к пенсиям устанавливаются ежемесячные доплаты в размере, чтобы пенсионные выплаты не были ниже:
- неработающим пенсионерам, независимо от возраста и стажа работы – 3 038 гривен;
- неработающим пенсионерам в возрасте от 65 лет и более, при наличии страхового стажа не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин – 3 758 гривен;
- пенсионерам, которым не исполнилось 70 лет, независимо от факта работы, при наличии страхового стажа не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин – 3 323 гривен;
- пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет, независимо от факта работы, при наличии страхового стажа не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин – 3 613 гривен;
- пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет, независимо от факта работы, при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин – 3 613 гривен;
- пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и более, независимо от факта работы, при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин – 3 758 гривен;
- лицам с инвалидностью І группы, независимо от возраста и стажа работы – 3 323 гривен.
Максимальный размер пенсии составляет 23 610 гривен.