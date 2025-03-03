На какую пенсию можно рассчитывать со стажем 50 лет

В 2025 году назначение пенсии определяется в зависимости от достижения предусмотренного законодательством возраста. Поэтому чтобы рассчитать размеры пенсионных выплат с определенным стажем необходимо учесть несколько аспектов.

Как определить пенсию со стажем более 50 лет

В 2025 году выйти на пенсию можно только при наличии определенного страхового стажа. Например, в 60 лет стажа должно быть не менее 32 лет, в 63 года около 22 лет, а в 65 лет – не менее 15 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Поэтому, чтобы определить точный размер пенсионных выплат со стажем в 50 лет стоит обратить внимание на:

показатели заработной платы за последние 3 года,

умножить вышеупомянутый показатель на соотношение собственной зарплаты к средней,

весь расчет после этого надо потом умножить на стаж в годах и на 1%.

Стоит отметить! Страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет ежегодно увеличивается на 12 месяцев.

Процедура назначения пенсии по возрасту

Пенсионные выплаты назначается по обращению лица со дня, следующего за днем достижения им пенсионного возраста. При этом обращение должно быть позже трех месяцев со дня наступления такого возраста.

Однако есть и случаи, когда пенсия по возрасту по достижении 60 лет может назначаться автоматически. Для этого в реестре застрахованных лиц должны быть сведения о стаже, что приобретено лицом до 2004 года, а работодатель оцифровал трудовую книгу и другие документы.