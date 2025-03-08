Пенсия в связи с потерей кормильца в 2025 году: кто и сколько может получить

В 2025 году украинцы могут обратиться в Пенсионный фонд, чтобы получить выплату за потерю кормильца. Деньги предусматриваются для лиц, которые являются нетрудоспособными и потеряли человека, который их получал.

Кто может потерять выплаты в связи с потерей кормильца

Она назначается при условии, что умерший на день смерти имел необходимый страховой стаж для назначения пенсии по III группе инвалидности, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Так получить эту пенсию могут:

брачный партнер (то есть мужчина или женщина), отец или мать – если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети (в том числе и те, кто родился в течение 10 месяцев после смерти кормильца), которые не достигли совершеннолетия;

дети старше 18 лет если они стали лицами с инвалидностью до достижения возраста совершеннолетия;

дети, которые учатся на дневной форме обучения, – до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет;

дети-сироты – до 23 лет независимо от формы обучения;

один из супругов, родители, брат, сестра, дедушка или бабушка умершего, которые не работают и ухаживают за ребенком умершего кормильца до достижения им 8 лет.

Обратите внимание! Подтверждением содержания может быть справка, например, из старостата. Но если учреждение отказывается выдавать справку, то факт пребывания на содержании можно установить в судебном порядке.

Какая сумма выплаты в связи с потерей кормильца в 2025 году

Сумма выплаты в связи с потерей кормильца зависит от размера пенсии по возрасту, которую уже получал или мог получить умерший кормилец:

на одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту умершего;

на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту умершего, распределены между ними равными долями.

Важно! Детям-сиротам пенсию начисляют, исходя из размера пенсии по возрасту каждого из родителей.