Пенсии для участников боевых действий увеличатся: на сколько повысят выплаты защитникам

Украинские защитники, находящиеся на заслуженном отдыхе, вскоре почувствуют положительные изменения в своих кошельках. Правительственные чиновники уже заложили в бюджет новый механизм начисления ежемесячных финансовых бонусов.

На сколько увеличат выплаты участникам боевых действий

С 1 января 2027 года участники боевых действий начнут получать более высокую надбавку к пенсии, которая вырастет с нынешних 648 гривен до 719 гривен в месяц. Это произойдет благодаря заложенному в проект госбюджета повышению прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц до 2 878 гривен.

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", ветераны имеют право на ежемесячную доплату в размере 25% от этого показателя.

Интересно! Женщины также могут получать доплаты за особые заслуги перед Украиной, которые составляют от 35% до 40% от прожиточного минимума.

В то же время, если пенсионер решит вернуться на военную службу, начисление назначенной пенсии не отменяется, а после увольнения пересматривается с учетом дополнительного срока службы.

Как ветеранам оформить дополнительные выплаты

Обычно Пенсионный фонд Украины назначает такие надбавки автоматически при оформлении пенсии по возрасту. Однако, если выплаты не начисляются или вы только что получили статус, пенсионеру необходимо лично обратиться в ближайшее отделение ПФУ или подать заявку через электронный портал.

Для успешного оформления понадобится полный пакет документов: паспорт, идентификационный код, удостоверение УБД и военный билет. Также специалисты могут попросить справку об участии в обороне страны и документы, подтверждающие трудовой стаж.

Что еще за изменения в соцвыплатах ждут украинцев

Помимо перерасчета пенсий, государство готовит масштабную реформу всей системы поддержки. Парламент поддержал закон о введении базовой социальной помощи, который вступит в силу 1 января 2028 года.

Важно! Размер такой помощи будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи с учетом ее реальных потребностей и совокупного дохода.

Переход на новую систему будет добровольным, поэтому те, кто захочет оставить прежние форматы выплат, смогут это сделать без каких-либо потерь для собственного кошелька. Напомним, ранее мы писали, что в 2027 году государство также планирует в продлить выдачу жилищных ваучеров ий для защитников, на что рассчитывают привлечь дополнительные средства от международных партнеров.