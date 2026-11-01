Пенсії для УБД зростуть: на скільки піднімуть виплати захисникам

На скільки підвищать виплати УБД

З 1 січня 2027 року учасники бойових дій почнуть отримувати вищу надбавку до пенсії, яка зросте з нинішніх 648 гривень до 719 гривень на місяць. Це станеться завдяки закладеному в проєкт держбюджету підвищенню прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2 878 гривень.

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Згідно із законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", ветерани мають право на щомісячну доплату в розмірі 25% від цього показника.

Цікаво! Жінки також можуть отримувати доплати за особливі заслуги перед Україною, які становлять від 35% до 40% від прожиткового мінімуму.

Водночас якщо пенсіонер вирішить повернутися на військову службу, то нарахування призначеної пенсії не скасують, а після звільнення переглянуть, враховуючи додатковий термін служби.

Як ветеранам оформити додаткові гроші

Зазвичай Пенсійний фонд України призначає такі надбавки автоматично під час оформлення пенсії за віком. Проте, якщо виплати не нараховуються або ви щойно отримали статус, пенсіонеру необхідно особисто звернутися до найближчого відділення ПФУ або подати заявку через електронний портал.

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Для успішного оформлення знадобиться чіткий пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення УБД та військовий квиток. Також фахівці можуть попросити довідку про участь в обороні країни та папери, що підтверджують трудовий стаж.

Які ще зміни у соцвиплатах чекають на українців

Окрім перерахунку пенсій, держава готує масштабну реформу всієї системи підтримки. Парламент підтримав закон про впровадження базової соціальної допомоги, який набуде чинності 1 січня 2028 року.

Важливо! Розмір такої допомоги вираховуватимуть індивідуально для кожної сім'ї, орієнтуючись на її реальні потреби та сукупний дохід.

Перехід на нову систему буде добровільним, тому ті, хто захоче залишити старі формати виплат, зможуть це зробити без жодних втрат для власного гаманця. Нагадаємо, раніше ми писали, що у 2027 році держава також планує продовжити видачу житлових ваучерів для захисників, на що очікують залучити додаткові кошти від міжнародних партнерів.