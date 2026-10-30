Житло за ваучери для УБД: чи варто розраховувати на допомогу у 2027 році

Чи зможуть родини ветеранів отримати житлові ваучери у 2027 році

За 2026 рік українські військові отримали 3 297 житлових ваучерів. На цю програму було закладено в бюджеті 6,6 мільярда гривень. У наступному році держава планує надалі покривати потреби родин учасників бойових дій у житлі. Про це повідомив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін під час години запитань до уряду, передає 24 Канал.

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Європейські партнери, за словами посадовця, погодилися допомогти з фінансуванням програми. Причому перші два мільярди можуть надійти Україні вже до кінця року. Це фінансування має допомогти з житлом приблизно тисячі родин ветеранів та представників тимчасово окупованих територій.

Також Безгін додав, що крім грошей, наданих Радою Європи, для цієї програми варто було б спрямувати кошти від обласних і місцевих рівнів тимчасово окупованих територій. Таку позицію підтримують і народні депутати.

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Віталій Безгін Міністр у справах громад, територій та ВПО Якщо нам вдасться реалізувати це, то в нас на 2027 рік буде 10,1 мільярда гривень, а це приблизно п'ять тисяч родин. Що стосується, чи покриває це всю потребу: на превеликий жаль, зараз ми маємо чергу з 36 642 ваучерів. Тому реальність така, що навіть за поточного бюджетного фінансування і збільшення зовнішніх джерел ми змушені все одно чекати.

Проте міністр зазначив, що, ймовірно, внаслідок співпраці уряду і представників парламенту держава зможе ще більше залучити грошову підтримку з боку міжнародних партнерів, щоб продовжити відповідну програму.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала підвищення мінімального грошового забезпечення військових з 2027 року, проте для покриття цієї потреби необхідно знайти 200 мільярдів гривень.

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Фінансова невизначеність та великий дефіцит бюджету ставлять під загрозу реалізацію підвищення зарплат. Хоча депутати вважають, що є шляхи для залучення коштів з різних інших ініціатив.