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Жилье по ваучерам для УБД: стоит ли рассчитывать на помощь в 2027 году

Дарья Смородская
Продление программы жилищных ваучеров для участников боевых действий в 2027 году

Продление программы жилищных ваучеров для УБД в 2027 году / Фото GettyImages

В 2027 году государство планирует продолжить выдачу жилищных ваучеров для защитников и защитниц. Известно, что уже достигнута предварительная договоренность с Банком Совета Европы о привлечении дополнительных четырех миллиардов гривен для этой программы.

Смогут ли семьи ветеранов получить жилищные ваучеры в 2027 году

В 2026 году украинские военные получили 3 297 жилищных ваучеров. На эту программу в бюджете было заложено 6,6 миллиарда гривен. В следующем году государство планирует и дальше удовлетворять потребности семей участников боевых действий в жилье. Об этом сообщил министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Виталий Безгин во время часа вопросов к правительству, передает 24 Канал.

 
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Европейские партнеры, по словам чиновника, согласились помочь с финансированием программы. При этом первые два миллиарда могут поступить в Украину уже до конца года. Это финансирование должно помочь с жильем примерно тысяче семей ветеранов и представителей временно оккупированных территорий.

Также Безгин добавил, что помимо средств, выделенных Советом Европы, на эту программу следовало бы направить средства из бюджетов областных и местных органов власти временно оккупированных территорий. Такую позицию поддерживают и народные депутаты.

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Виталий Безгин

Министр по делам общин, территорий и ВПЛ

Если нам удастся реализовать это, то у нас на 2027 год будет 10,1 миллиарда гривен, а это примерно пять тысяч семей. Что касается того, покрывает ли это всю потребность: к большому сожалению, сейчас у нас есть очередь из 36 642 ваучеров. Поэтому реальность такова, что даже при текущем бюджетном финансировании и увеличении внешних источников мы вынуждены все равно ждать.

Однако министр отметил, что, вероятно, благодаря сотрудничеству правительства и представителей парламента государство сможет привлечь еще больше финансовой поддержки со стороны международных партнеров, чтобы продолжить соответствующую программу.

Напомним, Верховная Рада поддержала повышение минимального денежного довольствия военнослужащих с 2027 года, однако для покрытия этой потребности необходимо найти 200 миллиардов гривен.

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Финансовая неопределенность и большой дефицит бюджета ставят под угрозу реализацию повышения зарплат. Хотя депутаты считают, что есть способы привлечь средства из различных других инициатив.

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