Новые надбавки к пенсиям: сколько будут получать участники боевых действий

Участникам боевых действий установлена надбавка к пенсиям. Ежемесячно такие граждане получат дополнительно 500 гривен.

Кто сможет получить

Известно, что участники боевых действий могут выходить на пенсию досрочно. Кадровые военные и имеющие статус УБД могут выходить на пенсию в 55 лет, женщины – в 50 лет. Кроме того, в этом году, несмотря на пенсию, таким пенсионерам установили надбавку к пенсиям в размере 500 гривен.

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Что касается стажа при выходе на пенсию, то женщины должны иметь не менее 20 лет, а мужчины – не менее 25 лет. И следует помнить, что выслуга лет военнослужащих равна страховому стажу.

Какие надбавки к пенсии положены участникам боевых действий

к семье военных относятся супруг (супруга), если они не поженились, родители, которым предоставлен статус семьи погибшего защитника или защитницы Украины.

По состоянию на 1 декабря 2022 года надбавка к пенсии участникам боевых действий составляет 25% прожиточного минимума. То есть это 523,25 гривны. А целевая денежная помощь по закону "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны" от 2004 года – в размере 40 гривен.

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К слову, пенсия участника боевых действий не может составлять менее 210% прожиточного минимума. Соответственно сейчас их пенсия установлена на уровне не менее 4 395,30 гривны.

С 1 апреля пересчитают пенсии

В апреле для некоторых украинцев изменится размер пенсии. Речь идет о пенсионерах, которые продолжают работать. Однако такие изменения в пенсии не будут считаться индексацией, а только перерасчетом.

В то же время, есть такие категории пенсионеров, которые не получили индексации вообще: