Какие пенсии получают украинские учителя

Украинские учителя могут выходить на пенсию с 60 лет, однако точный пенсионный возраст определяется в зависимости от продолжительности страхового стажа. А какую сумму они получают при этом, читайте далее.

Какую пенсию получают работники образования

Педагоги могут выходить на пенсию по возрасту или за выслугу лет, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Пенсия по возрасту выплачивается с 60 лет при условии достаточного страхового стажа. В то же время пенсия за выслугу лет может быть назначена работникам образования до достижения пенсионного возраста.

Важно! Работнику образования может быть назначена пенсия по инвалидности или в связи с потерей кормильца при наличии соответствующих оснований. Если лицо имеет право на несколько видов пенсии, оно выбирает один из них для назначения.

Какой размер пенсии у учителей

Размер пенсии по возрасту или за выслугу лет определяется с учетом всего страхового стажа независимо от места работы и должности, а также заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы с 1 июля 2000 года.

По желанию пенсионера дополнительно учитывается средний заработок за любые 60 последовательных месяцев страхового стажа до 30 июня 2000 года.