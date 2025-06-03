Учительская пенсия: когда педагоги могут выйти на пенсию и при каких условиях

Педагоги могут уходить на отдых на общих условиях в 60, 63 или 65 лет. Однако для них также доступен выход на пенсию по выслуге лет.

Пенсия по возрасту для учителей

Учителя имеют право выбора, какую пенсию получать – по выслуге лет или по возрасту, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В 2025 году педагоги могут уйти на пенсию по возрасту с 60 лет. Это смогут сделать люди, достигшие:

60 лет – стаж не менее 32 лет;

63 лет – стаж 22-32 лет;

65 лет – стаж 15-22 лет.

Пенсия за выслугу лет для учителей

Для выхода на отдых за выслугу лет необходимо иметь не менее 30 лет педагогического стажа и достичь возраста 55 лет. Эти выплаты назначают при условии увольнения с должности, которая дает право на данный вид пенсии. В случае повторного трудоустройства на должность в сфере образования, выплата пенсии прекращается.

В то же время сохранили право выхода на пенсию независимо от возраста учителям, которые в период до 1 января 2016 года уже имели педагогический стаж:

по состоянию на 1 апреля 2015 – не менее 25 лет и после этой даты:

с 1 апреля 2015 года по 31 марта 2016 года – не менее 25 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года – не менее 26 лет;

с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года – не менее 26 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года – не менее 27 лет;

с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года – не менее 27 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года – не менее 28 лет;

с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года – не менее 28 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года – не менее 29 лет;

с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года – не менее 29 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2024 года или после этой даты – не менее 30 лет.

10 окладов при выходе на пенсию для учителей

Лицам, которым ранее не назначалась любая другая пенсия, в частности, по инвалидности или за выслугу лет, выплачивается денежная помощь в размере десяти месячных пенсий при условии, что на день достижения пенсионного возраста работник работал в учебных заведениях.

Для назначения 10 окладов человек должен иметь соответствующий страховой стаж:

Для мужчин – 35 лет; Для женщин – 30 лет.

Такое количество лет следует отработать в конкретных учреждениях, среди которых:

общеобразовательные школы, военные общеобразовательные учреждения, музыкальные и художественные школы;

межшкольные учебно-производственные комбинаты;

детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних, логопедические пункты и стационары, школы-клиники;

высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения;

дошкольные учебные заведения всех типов;

внешкольные учебные заведения;

Обратите внимание! Выплата предоставляется один раз по состоянию на день назначения пенсии.