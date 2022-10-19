На сколько выросла пенсия в Украине: новые размеры с октября

С октября размеры пенсий выросли. Это произошло в связи с изменением минимальной заработной платы. Как изменится размер пенсии, читайте в тексте.

С 1 октября средний размер повышения к пенсии составил 231 гривну. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

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Как изменится размер пенсии

До 2 680 гривен вырос минимальный размер пенсии по возрасту в 1,5 миллиона неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет, имеющих страховой стаж: мужчины — не менее 35 лет, женщины — не менее 30 лет.

1,2 миллиона пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет будут получать ежемесячную компенсационную выплату в размере до 300 гривен.

Пенсионерам, которым исполнилось 70 лет и более и имеющим страховой стаж не меньше: 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин – размер минимальной пенсионной выплаты вырос до 3 000 гривен.

Размер пенсионной выплаты, когда страховой стаж у мужчин – не менее 25 лет, у женщин – не менее 20 лет, среди лиц, которым исполнилось 80 лет и больше, не может быть меньше 2 600 гривен. Пенсионеры, что в возрасте от 70 до 80 лет не может быть меньше 2 500 гривен.

Если же у таких граждан страховой стаж меньше — доплата к пенсии устанавливается пропорционально приобретенному страховому стажу,что в среднем увеличены минимальные размеры пенсий по инвалидности на 701,14 гривны для 14,1 тысяч пенсионеров.

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Новые правила выхода на пенсию в 2023 году

Те, кто не будет в 60 лет достаточно страхового стажа, смогут уйти на пенсию в 63 года при условии наличия стажа не менее 20 лет.

Украинцы, страховой стаж которых будет от 15 до 20 лет, смогут начать получать выплаты от государства в 65 лет.

Если кто-то будет менее 15 лет стажа, то по достижению 65 лет вместо пенсии сможет получать социальную помощь от государства.

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