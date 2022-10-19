З 1 жовтня середній розмір підвищення до пенсії склав 231 гривні. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

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Як зміниться розмір пенсії

До 2 680 гривні зріс мінімальний розмір пенсії за віком у 1,5 мільйона непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років, які мають страховий стаж: чоловіки — не менше ніж 35 років, жінки — не менше ніж 30 років.

1,2 мільйона пенсіонерів віком від 70 до 75 років отримуватимуть щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 300 гривень.

Пенсіонерам, яким виповнилося 70 років і більше та які мають страховий стаж не менше: ніж 35 років у чоловіків та не менше ніж 30 років у жінок – розмір мінімальної пенсійної виплати зріс до 3 000 гривень.

Якщо ж такі громадяни мають страховий стаж менший — доплата до пенсії встановлюється пропорційно набутому страховому стажу, виходячи з розміру 3 000 гривень.

Розмір пенсійної виплати, коли страховий стаж у чоловіків – не менше ніж 25 років, у жінок – не менше ніж 20 років, з-поміж осіб, яким виповнилося 80 років і більше, не може бути меншим, ніж 2 600 гривень. Пенсіонери, що у віці від 70 до 80 років не може бути меншим, ніж 2 500 гривень.

Важливо, що в середньому збільшено мінімальні розміри пенсій по інвалідності на 701,14 гривні для 14,1 тисячі пенсіонерів.

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Нові правила виходу на пенсію у 2023 році

Ті, хто не матиме у 60 років достатньо страхового стажу, зможуть піти на пенсію у 63 роки за умови наявності стажу не менше ніж 20 років.

Українці страховий стаж яких буде від 15 до 20 років, зможуть почати отримувати виплати від держави у 65 років.

Якщо хтось матиме менш як 15 років стажу, то по досягненню 65 років, замість пенсії зможе отримувати соціальну допомогу від держави.

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