Пенсия умерших родителей: кто и при каких обстоятельствах получит деньги от государства

В Украине дети могут получить пенсию умерших родителей. Речь идет о пенсии по потере кормильца.

Кто из детей может получить пенсию умерших родителей

Их могут получить члены семьи умершего, которые находились на содержании человека, в том числе и дети, пишет 24 канал со ссылкой на закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Так пенсии по потере кормильца предусмотрены для таких лиц:

дети до 18 лет;

старшие дети если им установили инвалидность до достижения 18 лет;

дети, которые учатся, – до завершения обучения, но не дольше 23 лет.;

дети-сироты – до 23 лет.

Заметьте! Усыновленные дети, а также пасынки и падчерицы (если они не получали алиментов от родителей) тоже имеют право на пенсии по потере кормильца. К тому же дети сохраняют право на получение пенсии в случае их усыновления.

Кто еще может получить пенсию по потере кормильца

На подобную выплату могут рассчитывать другой супруг или родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста.

Кроме того, пенсию получит другой супруг, один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если не работает и занимается уходом за ребенком кормильца до достижения им восьми лет.

При каких условиях назначат пенсию умерших родителей

Пенсию в связи с потерей кормильца могут назначить, если у кормильца на момент смерти был соответствующий стаж, который должен быть равен страховому стажу, который был бы необходим погибшему/умершему для назначения пенсии по III группе инвалидности.

Обратите внимание! Однако родственники получают право на выплаты, если умерший стал донором органов, погиб во время участия в Революции Достоинства, пропал без вести при особых обстоятельствах. Даже несмотря на отсутствие необходимого трудового стажа.

Какой размер пенсии

Размер пенсии в связи с потерей кормильца зависит от размера пенсии по возрасту, которую бы получал умерший или погибший человек.

Пенсия по потере кормильца сейчас составляет:

на одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту, распределяется между ними равными долями.

Важно! Детям-сиротам пенсия в связи с потерей кормильца назначается исходя из размера пенсии по возрасту каждого из родителей.