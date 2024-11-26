Пенсия умерших родителей: кто и при каких обстоятельствах получит деньги от государства
В Украине дети могут получить пенсию умерших родителей. Речь идет о пенсии по потере кормильца.
Кто из детей может получить пенсию умерших родителей
Их могут получить члены семьи умершего, которые находились на содержании человека, в том числе и дети, пишет 24 канал со ссылкой на закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
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Так пенсии по потере кормильца предусмотрены для таких лиц:
- дети до 18 лет;
- старшие дети если им установили инвалидность до достижения 18 лет;
- дети, которые учатся, – до завершения обучения, но не дольше 23 лет.;
- дети-сироты – до 23 лет.
Заметьте! Усыновленные дети, а также пасынки и падчерицы (если они не получали алиментов от родителей) тоже имеют право на пенсии по потере кормильца. К тому же дети сохраняют право на получение пенсии в случае их усыновления.
Кто еще может получить пенсию по потере кормильца
На подобную выплату могут рассчитывать другой супруг или родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста.
Кроме того, пенсию получит другой супруг, один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если не работает и занимается уходом за ребенком кормильца до достижения им восьми лет.
При каких условиях назначат пенсию умерших родителей
Пенсию в связи с потерей кормильца могут назначить, если у кормильца на момент смерти был соответствующий стаж, который должен быть равен страховому стажу, который был бы необходим погибшему/умершему для назначения пенсии по III группе инвалидности.
Обратите внимание! Однако родственники получают право на выплаты, если умерший стал донором органов, погиб во время участия в Революции Достоинства, пропал без вести при особых обстоятельствах. Даже несмотря на отсутствие необходимого трудового стажа.
Какой размер пенсии
Размер пенсии в связи с потерей кормильца зависит от размера пенсии по возрасту, которую бы получал умерший или погибший человек.
Пенсия по потере кормильца сейчас составляет:
- на одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;
- на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту, распределяется между ними равными долями.
Важно! Детям-сиротам пенсия в связи с потерей кормильца назначается исходя из размера пенсии по возрасту каждого из родителей.