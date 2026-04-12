Пенсия украинцев меняется с возрастом: какого возраста должен достичь пожилой человек
- В Украине пенсионеры получают возрастные надбавки с 70 лет, автоматически начисленные без необходимости обращаться в Пенсионный фонд.
- Надбавки не суммируются между собой.
В Украине предусмотрены возрастные надбавки для пенсионеров определенного возраста. В частности эта доплата меняется в зависимости от возраста украинцам или украинки. Однако следует понимать все нюансы.
Что известно о возрастных надбавках для пенсионеров?
Первую надбавку предоставляют украинцам, которым исполнилось 70 лет, о чем сообщила заместитель начальника отдела обслуживания граждан № 2 (сервисного центра) Пенсионного фонда в Кировоградской области Ольга Синдяшкина.
Читайте также Эти граждане смогут получить максимальные пенсии: какой законопроект рассматривает правительство
Сейчас размер возрастной надбавки является следующим:
- от 70 до 74 лет – до 300 гривен;
- от 75 до 79 лет – до 456 гривен;
- от 80 лет – до 570 гривен.
В частности она начисляется пожилым людям автоматически. То есть обращаться в Пенсионный фонд с заявлениями или другими документами не нужно.
Но следует учесть такие важные детали:
- для получения доплаты размер пенсии не должен превышать 10 340,35 гривны;
- начисление надбавки происходит со дня достижения соответствующего возраста.
Как это работает на практике? Например, если пенсионер родился 1 числа, то он получит полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц.
Но если, например, 20 числа, то человек получит к своей пенсии доплату за 10 дней – в расчете за дни после наступления возраста.
Ольга Синдяшкина отметила еще один важный момент: денежные выплаты не суммируются. То есть, если человек достиг своего 75-летия, надбавка к пенсии составит 156 гривен, ведь у такого человека уже есть надбавка в размере 300 гривен, которая назначена в 70 лет.
Обратите внимание! Украинцы старше 80 лет также могут получить возрастную надбавку, о чем писали в Пенсионном фонде. Эти пенсионеры должны нуждаться в уходе, но не иметь для этого трудоспособных родственников, проживающих с ними.
Какие еще выплаты могут получить украинцы?
- Пенсионеры, имеющие сверхурочный стаж, получат доплату к пенсии. За каждый год добавляется 1% к основному размеру пенсии. Но эта сумма не может превышать 1% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
- Также сейчас украинцам предусмотрена денежная выплата в 1 500 гривен от правительства. Ее должны начислить уже в ближайшие дни. Помощь является одноразовой, а ограничений по ее расходам нет.