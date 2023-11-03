Вырастет 100%: как изменится пенсия в 2024 году

В Бюджете-2024 предусмотрено увеличение прожиточного минимума, от которого зависит размер пенсий в Украине. Известно, как вырастут выплаты пенсионеров уже с 1 января.

Как вырастут пенсии в следующем году

Уже с 1 января прожиточный минимум вырастет до 2920 гривен. В связи с этим минимальная пенсия тоже увеличится с 2 093 гривен до 2 361 гривны.

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Также в марте 2024 года запланирована индексация пенсий, но на сколько вырастут выплаты, пока не известно. Выплаты будут индексироваться только тем лицам, которые к 65-летнему возрасту приобрели необходимый стаж.

Также ожидается, что максимальная пенсия вырастет до 23610 гривен, а средняя выплата по Украине до 6 тысяч гривен.

Какие еще соцвыплаты возрастут

В 2024 году возрастут и другие социальные выплаты, которые зависят от прожиточного минимума К ним относятся: