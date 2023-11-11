Минимальная пенсия вырастет: когда ждать повышения выплат

В 2023 году уже была проведена масштабная индексация пенсий для 10 миллионов украинцев, поэтому ждать еще одного повышения выплат напрасно. Ближайший рост запланирован на следующий год.

Когда вырастет пенсия

До конца 2023 пенсию не будут повышать. Минимальные выплаты по-прежнему останутся на уровне 2 093 гривны.

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Однако некоторые будут получать свои ежемесячные надбавки к основной сумме, в частности по возрасту:

от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 579 гривен.

Также некоторые пенсионеры автоматически получат помощь от ООН. Для этого нужно отвечать всем трем условиям:

находится на прифронтовой территории;

иметь пенсию менее 3 тысяч гривен;

не получать международное пособие с 1 марта 2023 года.

Прибавка будет составлять разницу, которой лицу не будет хватать для суммы 3 тысяч гривен. То есть, если человек получает 2 500 гривен, то ООН доплатит еще 500 гривен.

Как вырастут пенсии в 2024 году

Уже с 1 января 2024 года в Украине вырастет прожиточный минимум до 2 920 гривен. Это означает, что автоматически поднимется размер пенсионных выплат, которые напрямую зависят от этого показателя.

Изменения будут следующие:

минимальная пенсия – 2 361 гривна (+268 гривен);

максимальная пенсия – 23 610 гривен (+2 680 гривен);

выплаты за сверхурочный стаж – 23,6 гривны за каждый дополнительный год (+2,7 гривны).

К слову, также возрастут и другие социальные выплаты, зависящие от прожиточного минимума, например, надбавки за особые заслуги, доплаты ветеранам войны и так далее.