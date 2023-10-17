Размер пенсии вырастет: чего ждать с 2024 года
С 1 января 2024 года в Украине вырастет минимальный размер пенсии и еще ряд подобных выплат. Это связано с новым прожиточным минимумом, заложенным в бюджет.
Что будет с минимальной пенсией
В следующем году прожиточный минимум поднимут до 2920 гривен. Поэтому соответственно вырастет и минимальная пенсия на 268 гривен - до 2361 гривны.
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Также возрастут следующие выплаты:
- максимальная пенсия – до 23 610 гривен;
- выплаты за сверхурочный стаж – до 23,6 гривны за каждый дополнительный год;
- средняя пенсия – до 6 тысяч гривен.
К слову повысят и надбавки за особые заслуги, доплаты ветеранам войны и размеры разных соцпомощей.
Когда проведут индексацию пенсий
Индексация пенсий запланированная на 1 марта 2024, как и всегда. Однако Денис Шмигаль рассказал, что проведена она будет по балльной системе.
В следующем году правительство запускает новую пенсионную реформу. Ее цель – обеспечить, чтобы каждый украинский пенсионер имел солидарную пенсию не ниже 30% его средней заработной платы в течение жизни. Вместе с накопительной составляющей – это будет не менее 50%.
Также он подчеркнул, что в следующем году пройдет уже вторая полноценная индексация выплат с начала полномасштабного вторжения.
В следующем году планируем сделать всю индексацию, как и всю солидарную систему, более справедливой, понятной и прозрачной. В начислении пенсии будет введена балльная система, она выровняет диспропорции между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и теми, кто сделал это недавно. Соответственно, выплаты пенсионерам, которые выходили на пенсию раньше, подтянутся до современного уровня,
– добавил он.