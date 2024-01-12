Увеличат пенсию два раза: кто в 2024 году получит больше на 22% выплаты

В течение 2024 года украинских пенсионеров ожидает индексация выплат. В частности, достигшие определенного возраста дважды увеличат свои выплаты.

Кому дважды повысят пенсию

С 1 января в Украине вырос размер минимальной зарплаты до 7100 гривен. От нее зависят выплаты 65-летних, ведь они получают пенсии размером минимум 40% от этой выплаты.

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Полную пенсию 65-летние украинцы получают при наличии необходимого страхового стажа: 35 лет для мужчин и 30 – для женщин.

Поэтому в связи с изменениями 1 января минимальная пенсия лиц этого возраста автоматически выросла с 2680 до 2840 гривен.

Второго повышения стоит ждать в апреле, именно тогда минимальную зарплату снова поднимут до 8 тысяч гривен. Поэтому минимальная пенсия для 65-летних тоже автоматически вырастет до 3 200 гривен.

Прибавки по возрасту

Таким образом, выплаты 65-летних пенсионеров суммарно возрастут на 22% за 2024 год.

Также все пенсионеры по достижении определенного возраста имеют право на ежемесячные надбавки по возрасту. Их размер таков: