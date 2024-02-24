Не каждый сможет выйти на пенсию в 60 лет: какой страховой стаж в Украине

В Украине ежегодно увеличивается страховой стаж. Если в 2024 году он составляет 31 год, то в 2028 году – это как минимум 35 лет. Таким образом, шансы выйти в 60 лет на заслуженный отдых уменьшаются с каждым годом.

В этом году украинские пенсионеры будут выходить на пенсию по новым требованиям. Речь идет об увеличении страхового стажа.

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Какой стаж нужен, чтобы выйти на пенсию

что выйти на пенсию можно в возрасте 60 лет как для мужчин, так и женщин. Это можно сделать и позже – в 63 и 65 годах.

Минимальный стаж возрастет в 2024 году. Он будет увеличиваться ежегодно, но человек сможет его "докупить", если ему не будет хватать несколько лет для выхода на пенсию.

Каким будет стаж в 2024 году:

в 60 лет – не менее 31 года стаж,

в 63 года – не менее 21 года стаж,

в 65 лет – от 15 до 21 года стаж.

На сколько будет увеличиваться стаж ежегодно

Те пенсионеры, как достигли возраста более 65 лет, при этом имеют меньше, чем 15 лет страхового стажа, смогут получать вместо пенсии социальную помощь от государства.

Ежегодно минимальный страховой стаж для пенсионеров будет увеличиваться на еще год. Поэтому, до 2028 года украинцам придется работать не менее 35 лет, чтобы выйти на отдых в 60 лет.

Хватает ли вам стажа для выхода на пенсию можно проверить. Для этого можно обратиться в отделение Пенсионного фонда или онлайн.

Для этого есть сайт ПФУ, где в разделах "Мой страховой стаж" или "Профиль пользователя" можно найти информацию о страховых данных.

Для проверки страхового стажа есть еще приложение "Дия". Для этого в меню зайдите в "Услуги" – "Справки" – "Справка ОК-7" или "Справка ОК-5". В этих документах указан страховой стаж гражданина.

Если работодатель не предоставил в ПФУ сведения о начислении заработной платы и уплаты взноса, то проверить страховые данные вы не сможете.