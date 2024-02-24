Цьогоріч українські пенсіонери виходитимуть на пенсію за новими вимогами. Йдеться про збільшення страхового стажу.

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Нагадуємо, що вийти на пенсію можна у віці 60 років як для чоловіків, так і жінок. Це можна зробити й пізніше – у 63 та 65 роках.

Який стаж потрібен, щоб вийти на пенсію

Мінімальний стаж зросте у 2024 році. Він збільшуватиметься щороку, але особа зможе його "докупити", якщо їй не вистачатиме декілька років для виходу на пенсію.

Яким буде стаж у 2024 році:

в 60 років – не менше 31 року стаж,

в 63 роки – не менше 21 року стаж,

в 65 років – від 15 до 21 року стаж.

Важливо! Ті пенсіонери, як досягнули віку у понад 65 років, при цьому мають менше, ніж 15 років страхового стажу, зможуть отримувати замість пенсії соціальну допомогу від держави.

На скільки збільшуватиметься стаж щороку

Щороку мінімальний страховий стаж для пенсіонерів збільшуватиметься на ще рік. Відтак, до 2028 року українцям доведеться працювати не менше 35 років, аби вийти на відпочинок у 60 років.

Чи вистачає вам стажу для виходу на пенсію можна перевірити. Для цього можна звернутися у відділення Пенсійного фонду або онлайн.

Для цього є сайт ПФУ, де у розділах "Мій страховий стаж" або "Профіль користувача" можна знайти інформацію про страхові дані.

Зауважте! Якщо роботодавець не надав у ПФУ відомості про нарахування заробітної плати та сплати внеску, то перевірити страхові дані ви не зможете.