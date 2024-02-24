В этом году украинские пенсионеры будут выходить на пенсию по новым требованиям. Речь идет об увеличении страхового стажа.

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Напоминаем, что выйти на пенсию можно в возрасте 60 лет как для мужчин, так и женщин. Это можно сделать и позже – в 63 и 65 годах.

Какой стаж нужен, чтобы выйти на пенсию

Минимальный стаж возрастет в 2024 году. Он будет увеличиваться ежегодно, но человек сможет его "докупить", если ему не будет хватать несколько лет для выхода на пенсию.

Каким будет стаж в 2024 году:

в 60 лет – не менее 31 года стаж,

в 63 года – не менее 21 года стаж,

в 65 лет – от 15 до 21 года стаж.

Важно! Те пенсионеры, как достигли возраста более 65 лет, при этом имеют меньше, чем 15 лет страхового стажа, смогут получать вместо пенсии социальную помощь от государства.

На сколько будет увеличиваться стаж ежегодно

Ежегодно минимальный страховой стаж для пенсионеров будет увеличиваться на еще год. Поэтому, до 2028 года украинцам придется работать не менее 35 лет, чтобы выйти на отдых в 60 лет.

Хватает ли вам стажа для выхода на пенсию можно проверить. Для этого можно обратиться в отделение Пенсионного фонда или онлайн.

Для этого есть сайт ПФУ, где в разделах "Мой страховой стаж" или "Профиль пользователя" можно найти информацию о страховых данных.

Обратите внимание! Если работодатель не предоставил в ПФУ сведения о начислении заработной платы и уплаты взноса, то проверить страховые данные вы не сможете.