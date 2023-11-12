Какой будет минимальная пенсия в 2024 году

В бюджете на 2024 год предусмотрен рост соцвыплат, в том числе и пенсий. Минимальную пенсию повысят вместе с прожиточным минимумом лиц, потерявших трудоспособность.

Какими будут пенсии в 2024 году

Верховная Рада приняла госбюджет на 2024 год. В нем есть пункт об установлении прожиточного минимума для разных общественных групп. С января в Украине вырастет прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность - с 2 093 гривен до 2 361 гривны. Именно такую сумму будут получать люди, которым назначена минимальная пенсия.

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Заместитель министерки социальной политики Дарья Марчак в эфире Украинского радио отмечала, что в следующем году должна произойти индексация пенсий, несмотря на риски. Размер индексации и темпы роста средней заработной платы – это два показателя, которые определяют размер индексации в соответствии с законом.

Какие пенсии сейчас получают украинцы

Максимальная пенсия по возрасту составит 23610 гривен. Для сравнения, в этом году она составила 20930 гривен.

Сейчас пенсионеры в Украине получают следующие выплаты:

0,6% имеют выплаты до 2 000 гривен.

10,4% – более 10 000 гривен.

15% – от 4001 до 5000 гривен.

21,3% – от 3001 до 4000 гривен.

23,2% – от 5001 до 10000 гривен.

29,5% – от 2001 до 3000 гривен.