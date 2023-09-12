На пенсию в 55 лет: работники какой профессии могут уйти на отдых раньше
Работники одной отрасли могут выйти на законный отдых, не дожидаясь достижения пенсионного возраста. Все, что им нужно, это наработанный стаж.
Кто может уйти на пенсию в 55 лет
Некоторые учителя могут выйти на пенсию по выслуге лет еще до достижения 60-летнего возраста. Для этого им нужно иметь стаж 29 лет и 6 месяцев. Однако с 1 апреля 2024 года требование к стажу будет увеличено на полгода, то есть до 30 лет.
Читайте также Добавляется ли военная служба в льготный стажНапомним! Учителя получают государственную социальную помощь согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" от 09.07.2003 № 1058-IV.
Также пенсию за выслугу лет получают:
- артисты – от 20 до 35 лет;
- работники авиации и лётно-испытательного состава – у мужчин от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017, у женщин – от 20 лет на 01.04.2015 до 21 года 6 месяцев на 11.10.2017;
- работники образования, здравоохранения и социального обеспечения – от 25 лет на 01.04.2015 г. до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017 г.;
- спортсмены – не менее 25 лет, в том числе пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет после достижения возраста от 50/55 лет мужчинами, от 45/50 – женщинами и при наличии соответствующего общего стажа, в том числе стажа работы по профессии /должностью;
- диспетчеры, осуществляющие управление воздушным движением; инженерно-технический состав гражданской авиации;
- бортпроводники;
- работники железнодорожного транспорта и метрополитена;
- работники, занятые на полевых геологоразведочных работах;
- работники заняты на лесозаготовках и лесосплаве;
- механизаторы;
- плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности.
Какие пенсии у учителей
Пенсия учителей рассчитывается на основе среднемесячного заработка, который они получали перед прекращением работы. То есть все зависит от:
- рабочего стажа;
- среднемесячного дохода
То есть чем больше стаж и зарплата, тем больше будет пенсия. Например, если лицо вышло на пенсию по выслуге лет, а до этого имело зарплату 14 500 гривен – его пенсия составит 5 699 гривен.