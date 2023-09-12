Кто может уйти на пенсию в 55 лет

Некоторые учителя могут выйти на пенсию по выслуге лет еще до достижения 60-летнего возраста. Для этого им нужно иметь стаж 29 лет и 6 месяцев. Однако с 1 апреля 2024 года требование к стажу будет увеличено на полгода, то есть до 30 лет.

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Напомним! Учителя получают государственную социальную помощь согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" от 09.07.2003 № 1058-IV.

Также пенсию за выслугу лет получают:

артисты – от 20 до 35 лет;

работники авиации и лётно-испытательного состава – у мужчин от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017, у женщин – от 20 лет на 01.04.2015 до 21 года 6 месяцев на 11.10.2017;

работники образования, здравоохранения и социального обеспечения – от 25 лет на 01.04.2015 г. до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017 г.;

спортсмены – не менее 25 лет, в том числе пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет после достижения возраста от 50/55 лет мужчинами, от 45/50 – женщинами и при наличии соответствующего общего стажа, в том числе стажа работы по профессии /должностью;

диспетчеры, осуществляющие управление воздушным движением; инженерно-технический состав гражданской авиации;

бортпроводники;

работники железнодорожного транспорта и метрополитена;

работники, занятые на полевых геологоразведочных работах;

работники заняты на лесозаготовках и лесосплаве;

механизаторы;

плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Какие пенсии у учителей

Пенсия учителей рассчитывается на основе среднемесячного заработка, который они получали перед прекращением работы. То есть все зависит от:

рабочего стажа;

среднемесячного дохода

То есть чем больше стаж и зарплата, тем больше будет пенсия. Например, если лицо вышло на пенсию по выслуге лет, а до этого имело зарплату 14 500 гривен – его пенсия составит 5 699 гривен.