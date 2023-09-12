Хто може піти на пенсію у 55 років

Деякі вчителі можуть вийти на пенсію за вислугою років ще до досягнення 60-річного віку. Для цього їм потрібно мати стаж 29 років та 6 місяців. Проте з 1 квітня 2024 року вимога до стажу буде збільшена на пів року, тобто до 30 років.

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Нагадаємо! Вчителі отримують державну соціальну допомогу згідно з Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 № 1058-IV.

Також пенсію за вислугу років отримують:

артисти – від 20 до 35 років;

працівники авіації та льотно-випробного складу – у чоловіків від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017, у жінок – від 20 років на 01.04.2015 до 21 року 6 місяців на 11.10.2017;

працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення – від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017;

спортсмени – не менше 25 років, в тому числі перебування у складі збірних команд України не менше 6 років після досягнення віку від 50/55 років чоловіками, від 45/50 – жінками та за наявності відповідного загального стажу, в тому числі стажу роботи за професією/посадою;

диспетчери, які здійснюють управління повітряним рухом; інженерно-технічний склад цивільної авіації;

бортпровідники;

працівники залізничного транспорту та метрополітену;

працівники, зайняті на польових геологорозвідувальних роботах;

працівники зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві;

механізатори;

плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості.

Які пенсії у вчителів

Пенсія вчителів вираховується на основі середньомісячного заробітку, який вони отримували перед припиненням роботи. Тобто усе залежить від:

робочого стажу;

середньомісячного доходу.

Тобто чим більший стаж і зарплата, тим більша буде пенсія. Наприклад, якщо особа вийшла на пенсію за вислугою років, а до цього мала зарплату 14 500 гривень – її пенсія складе 5 699 гривень.