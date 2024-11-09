Украинцев отговаривают выходить на пенсию в 60 лет

Украинцев просят не спешить выходить на пенсию в 60 лет. Если подождать с этим процессом, можно увеличить свои выплаты.

Выход на пенсию

По мнению Минсоцполитики, если отсрочить выход на пенсию в 60 лет, можно солидно увеличить свои выплаты, передает 24 Канал.

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Отсрочка пенсии на срок до 5 лет гарантирует рост пенсии на 0,5% за каждый полный месяц дополнительного страхового стажа. Если же лицо работает более 5 лет его пенсия увеличивается на 0,75% за каждый дополнительный месяц.

Ориентировочно пенсию можно увеличить так:

1 год отсрочки – на 6%;

2 года – на 12%;

5 лет – на 36%;

10 лет – на 72%.

Напомним! Чтобы получить отсрочку выхода на пенсию нужно подать соответствующее заявление в ПФУ.