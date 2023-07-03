Получат от 100 до 1000 гривен надбавки: кого в июле ждут более высокие пенсии
Источник:ТСН
В июле украинцев ждет третья и последняя индексация пенсий. Однако перечислят выплаты не всем, а только некоторым категориям населения.
Кому повысят пенсию
Выплаты поднимут на 19,7% получат бывшие работники следующих профессий:
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- госслужащие;
- работники органов местного самоуправления;
- народные депутаты;
- ученые.
С 1 июля запланировано проведение индексации на 19,7% пенсий, назначенных в соответствии с Законами Украины "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности" ,
– объяснил председатель правления ПФУ Евгений Капинус.
Соответственно, размер потенциальной доплаты будет зависеть от индивидуальной выплаты лица. Она может колебаться от 100 до 1000 гривен.
Кто не получит доплат к пенсии
- В ПФУ сообщили, что доплаты не выплатят для пенсионеров, не работающих и проживающих на территории радиоактивного загрязнения.
- Дело в том, что часто пенсионеры из других областей часто в старости покупают дом на территориях радиационного загрязнения, а затем подают заявку на выплату этой надбавки к пенсии.
- Выплаты отменили, потому что в бюджете не хватает средств на покрытие потребностей этих людей. Раньше они получали доплаты в размере от 1 до 3 минимальных зарплат.