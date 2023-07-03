Дополнительная выплата к пенсии: кто может рассчитывать пособие от государства
Источник:ПФУ
Некоторые украинцы имеют право на две ежемесячные выплаты – пенсию и социальную помощь. Это связано с некоторыми жизненными обстоятельствами.
Кто может получать две выплаты сразу
В ПФУ рассказали, что лица, которым установили инвалидность любой группы с детства (до 18 лет), имеют право на две выплаты. Они могут одновременно получать социальную помощь и пенсию по потере кормильца, если действительно таковой есть.
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Размер социальной помощи выглядит следующим образом:
- лицам с инвалидностью с детства I группы – 100 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (на 2023 год – 2 093 гривен)
- лицам с инвалидностью с детства ІІ группы – 80 процентов прожиточного минимума (1 674,40 гривны)
- лицам с инвалидностью с детства ІІІ группы – 60 процентов прожиточного минимума (1 255,80 гривны)
- на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет выплачивают 70 процентов (1 465,10 гривны)
Почему могут прекратить пенсии по инвалидности
Для некоторых пенсионеров по инвалидности могут прекратить выплаты, если они уехали за границу. Если такое произошло, чтобы продолжить получать деньги, необходимо отправить соответствующие заявление и документы по почте в адрес любого главного управления ПФУ, или через сайт ПФУ в разделе "Заявление на перерасчет пенсии" - "Продление пенсии".
Вам понадобятся копии следующих документов:
- паспорт (при предоставлении ID-карты добавить выписку о месте регистрации);
- регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- копию документа о статусе беженца или временной защиты (удостоверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально);
- оригинал документа об удостоверении того, что физическое лицо живо.