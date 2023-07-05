Пенсии в июле: в ПФУ рассказали, какая ситуация с начислением выплат

Пенсионный фонд начал посылать выплаты украинцам за июль. В этом месяце на расходы направлено 3,4 миллиарда гривен.

Сколько выплатило ПФУ украинцам в начале июля

По состоянию на 4 июля ПФУ успело осуществить следующие выплаты:

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пенсионные выплаты – 3,3 миллиарда гривен;

оплата больничных – 105,2 миллиона гривен.

Также было предоставлено 95 тысяч услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.

В июне ПФУ профинансировало украинцев на 61 миллиард гривен:

на пенсионные выплаты – 57,6 миллиарда гривен;

на жилищные субсидии и льготы – 1 миллиард гривен;

на страховые выплаты – 2,4 миллиарда гривен, в том числе 1,3 миллиарда гривен на оплату больничных.

Кого в июле ждут более высокие пенсии

В июле украинцам в третий раз проиндексируют пенсии. Однако это касается не всех, а только тех, кто вышел на отдых по специальному закону:

госслужащие;

работники органов местного самоуправления;

народные депутаты;

ученые.

С 1 июля запланировано проведение индексации на 19,7% пенсий, назначенных в соответствии с Законами Украины "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности",

– объяснил председатель правления ПФУ Евгений Капинус.

Размер потенциальной доплаты будет зависеть от индивидуальной пенсии лица. Она может колебаться от 100 до 1000 гривен.