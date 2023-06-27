Не очень приятный сюрприз: некоторым пенсионерам могут прекратить выплату на банковскую карту

В ПФУ объяснили, что при определенных обстоятельствах государство может прекратить выплачивать пенсии для некоторых лиц. Обычно это связано с невнимательностью пенсионеров.

Кому могут перестать выплачивать пенсию

В общем, прекратить выплачивать пенсию могут не только на банковскую карту, но и наличными. Выплаты могут прекратить начислять в ходе проверки получателей соцвыплат, регулярно осуществляемой ПФУ.

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Украинцам перестают выплачивать деньги в следующих случаях:

помощь назначили, основываясь на документах, содержащих недостоверные данные;

пенсионер проживает за границей (если такое не предусмотрено международными договоренностями);

получатель скончался.

Все застрахованные лица обязаны предоставлять для Фонда обновленную информацию, если таковая имеется, чтобы избежать проблем с выплатой средств. В частности, нужно сообщать о:

изменения данных, вносимых в персональную учетную карточку в систему персонифицированного учета/госреестр общеобязательного государственного соцстрахования;

или о выезде за пределы Украины, не исключая обстоятельств, влекущих изменения в статусе (в течение 10 дней) с момента их возникновения.

Как рассчитать свою будущую пенсию

Для этого можно воспользоваться сайтом ПФУ, где с помощью калькулятора можно самостоятельно вычислить свою будущую пенсию:

Авторизируйтесь в личном кабинете;

Выберите "Пенсионный калькулятор" в верхней панели;

Проверьте сведения о себе;

Выберите алгоритм расчета пенсии;

Укажите дату обращения;

Нажмите кнопку "Сохранить и рассчитать".

Однако существует другой способ для любителей математики. Предстоящие выплаты можно рассчитать по формуле: размер средней зарплаты умножить на индивидуальный коэффициент зарплаты и умножить на коэффициент страхового стажа