Не очень приятный сюрприз: некоторым пенсионерам могут прекратить выплату на банковскую карту
Источник:ПФУ
В ПФУ объяснили, что при определенных обстоятельствах государство может прекратить выплачивать пенсии для некоторых лиц. Обычно это связано с невнимательностью пенсионеров.
Кому могут перестать выплачивать пенсию
В общем, прекратить выплачивать пенсию могут не только на банковскую карту, но и наличными. Выплаты могут прекратить начислять в ходе проверки получателей соцвыплат, регулярно осуществляемой ПФУ.
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Украинцам перестают выплачивать деньги в следующих случаях:
- помощь назначили, основываясь на документах, содержащих недостоверные данные;
- пенсионер проживает за границей (если такое не предусмотрено международными договоренностями);
- получатель скончался.
Все застрахованные лица обязаны предоставлять для Фонда обновленную информацию, если таковая имеется, чтобы избежать проблем с выплатой средств. В частности, нужно сообщать о:
- изменения данных, вносимых в персональную учетную карточку в систему персонифицированного учета/госреестр общеобязательного государственного соцстрахования;
- или о выезде за пределы Украины, не исключая обстоятельств, влекущих изменения в статусе (в течение 10 дней) с момента их возникновения.
Как рассчитать свою будущую пенсию
Для этого можно воспользоваться сайтом ПФУ, где с помощью калькулятора можно самостоятельно вычислить свою будущую пенсию:
- Авторизируйтесь в личном кабинете;
- Выберите "Пенсионный калькулятор" в верхней панели;
- Проверьте сведения о себе;
- Выберите алгоритм расчета пенсии;
- Укажите дату обращения;
- Нажмите кнопку "Сохранить и рассчитать".
Однако существует другой способ для любителей математики. Предстоящие выплаты можно рассчитать по формуле: размер средней зарплаты умножить на индивидуальный коэффициент зарплаты и умножить на коэффициент страхового стажа
- Размер средней зарплаты – заработок за последние 3 года разделить на количество календарных дней за этот период. Получившееся число умножить на количество отработанных месяцев за последние 3 года.
- Индивидуальный коэффициент зарплаты – месячные выплаты поделить на среднюю зарплату по стране. После этого высчитать средний коэффициент за все участвовавшие в расчете месяцы, а затем найти среднее значение.
- Коэффициент страхового стажа – умножьте количество лет вашего стажа на 0,01.