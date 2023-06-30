Доплаты можно не ждать: некоторые не получат дополнительные деньги к пенсии в июле

Одна категория населения не получит свои доплаты в июле из-за решений власти. Раньше их доплаты были достаточно приличными.

Кто не получит доплат к пенсии

В ПФУ сообщили, что доплаты не выплатят для пенсионеров, не работающих и проживающих на территории радиоактивного загрязнения. Дело в том, что часто пенсионеры из других областей часто в старости покупают дом на территориях радиационного загрязнения, а затем подают заявку на выплату этой надбавки к пенсии.

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Это не касается пенсионеров-ликвидаторов и пострадавших пенсионеров.

Выплаты отменили, потому что в бюджете не хватает средств на покрытие потребностей этих людей. Раньше они получали доплаты в размере от 1 до 3 минимальных зарплат. Однако на период остановки этой нормы сформировалась задолженность.

Пенсионерам могут не выплатить пенсии

В ПФУ объясняют, что для этого есть несколько причин. Решения о прекращении выплат принимают территориальные органы Пенсионного фонда или суд.

Поэтому пенсии могут лишить из-за: