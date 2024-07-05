Как проверить, назначил ли ПФУ пенсию
5 июля 2024, 08:47Читати новину українською
Источник:ПФУ
Несмотря на полномасштабное вторжение пенсионеры Украины продолжают получать свои выплаты. Лица, которые только вышли на законный отдых, могут пересмотреть, назначило ли им ПФУ выплаты.
Как проверить начислили ли пенсию
Узнать о назначении пенсии можно в онлайн-режиме на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Сделать это может только сам пенсионер.
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Чтобы это сделать, нужно:
- авторизоваться на портале одним из удобных способов;
- в левом боковом меню выбрать раздел "Моя пенсия".
Какая еще информация станет доступной
- данные из пенсионного дела (вид пенсии, общая сумма назначенной пенсии, составляющие пенсионной выплаты, срок, на который назначена пенсия);
- протокол/распоряжение о назначении/перерасчете пенсии;
- электронное пенсионное дело (отсканированные документы, касающиеся пенсии).