Надбавка в июле: ждать ли доплаты к пенсии

25 июня 2024, 12:02
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Некоторые пенсионеры в июле получат прибавку к своей основной пенсии. Главное условие, чтобы их выплаты не превышали 10 340,35 гривны.

Какую надбавку получат пенсионеры

На надбавку могут рассчитывать лица, достигшие 70-летнего возраста и их пенсия не превышает 10 340,35 гривны. Ее размер составляет:

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  • 300 гривен – для пенсионеров от 70 до 74 лет;
  • 456 гривен – для граждан от 75 до 79 лет;
  • 570 гривен – для тех, кому исполнилось 80 лет.

Такие надбавки выплачивают ежемесячно и обращаться за ними никуда не нужно. Их назначают автоматически по достижении определенного возраста.

Обратите внимание! Эти надбавки между собой не суммируются, а только растут с наступлением определенного возраста.

Почему могут отменить пенсию

Для некоторых пенсионеров может прекратить поступать пенсия. Так происходит, когда лицо вовремя не сообщает ПФУ об изменениях в своем имущественном состоянии.

О чем нужно сообщить ПФУ:

  • трудоустройство или увольнение;
  • начало или окончание предпринимательской деятельности;
  • смена места регистрации;
  • прекращение действия определенного статуса;
  • выезд пенсионера на ПМЖ за границу;
  • изменение или получение нового паспорта (например, вследствие кражи старого);
  • изменение фамилии или других важных данных, на основе определенных документов (например, свидетельства о браке)
Автор: Тетяна Стельмах