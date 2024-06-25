Надбавка в июле: ждать ли доплаты к пенсии
25 июня 2024, 12:02Читати новину українською
Некоторые пенсионеры в июле получат прибавку к своей основной пенсии. Главное условие, чтобы их выплаты не превышали 10 340,35 гривны.
Какую надбавку получат пенсионеры
На надбавку могут рассчитывать лица, достигшие 70-летнего возраста и их пенсия не превышает 10 340,35 гривны. Ее размер составляет:
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- 300 гривен – для пенсионеров от 70 до 74 лет;
- 456 гривен – для граждан от 75 до 79 лет;
- 570 гривен – для тех, кому исполнилось 80 лет.
Такие надбавки выплачивают ежемесячно и обращаться за ними никуда не нужно. Их назначают автоматически по достижении определенного возраста.Обратите внимание! Эти надбавки между собой не суммируются, а только растут с наступлением определенного возраста.
Почему могут отменить пенсию
Для некоторых пенсионеров может прекратить поступать пенсия. Так происходит, когда лицо вовремя не сообщает ПФУ об изменениях в своем имущественном состоянии.
О чем нужно сообщить ПФУ:
- трудоустройство или увольнение;
- начало или окончание предпринимательской деятельности;
- смена места регистрации;
- прекращение действия определенного статуса;
- выезд пенсионера на ПМЖ за границу;
- изменение или получение нового паспорта (например, вследствие кражи старого);
- изменение фамилии или других важных данных, на основе определенных документов (например, свидетельства о браке)