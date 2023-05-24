Пенсии в Украине: в каких банках население чаще всего получает выплаты

Количество пенсионеров, получающих пенсию в банках, вместо Укрпочты стремительно растет. В связи с этим популярность определенных финансовых учреждений набирает обороты.

Какие банки выбирают пенсионеры

По состоянию на 1 мая 2023 года количество пенсионеров, получающих свои выплаты через Укрпочту, составило 2,3 миллиона, а через банки – 8,3 миллиона.

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Самые популярные банки для выплаты пенсий:

ПриватБанк – 4,6 миллиона человек (55%);

Сбербанк – 2,9 миллиона человек (39%);

Райффайзен Банк "Аваль" – 326,4 тысячи человек (3,9%);

Остальные банки – 509,2 тысячи человек (6,1%).

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