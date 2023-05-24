Пенсии в Украине: в каких банках население чаще всего получает выплаты
24 мая 2023, 10:44Читати новину українською
Источник:ПФУ
Количество пенсионеров, получающих пенсию в банках, вместо Укрпочты стремительно растет. В связи с этим популярность определенных финансовых учреждений набирает обороты.
Какие банки выбирают пенсионеры
По состоянию на 1 мая 2023 года количество пенсионеров, получающих свои выплаты через Укрпочту, составило 2,3 миллиона, а через банки – 8,3 миллиона.
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Самые популярные банки для выплаты пенсий:
- ПриватБанк – 4,6 миллиона человек (55%);
- Сбербанк – 2,9 миллиона человек (39%);
- Райффайзен Банк "Аваль" – 326,4 тысячи человек (3,9%);
- Остальные банки – 509,2 тысячи человек (6,1%).
Кто может увеличить пенсию почти до 20 000 гривен
- Как объясняют юристы, перечислить пенсию можно в судебном порядке исходя из размера прожиточного минимума на 2020-2023 годы. Что, собственно, и приведет к ее увеличению на около 50%.
- Такую возможность имеют пенсионеры, которые вышли на пенсию после 2018 года и проходили службу в различных силовых структурах.
- Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях, не лишатся своих пенсий. Выплаты зачисляются на их счета в полном размере вне зависимости от места пребывания