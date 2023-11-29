Пенсия на оккупированных территориях; как перевести выплаты на карту

Пенсионеры, которые находятся на оккупированных территориях, оказались в очень сложном положении с выплатой пенсий. Есть способ, как можно перевести выплаты на банковский счет, если раньше получали их через "Укрпочту".

Как получить пенсию на оккупированной территории

В настоящее время "Укрпочта" не имеет возможности доставлять украинцам пенсии на оккупированных территориях. Ситуация с карточками тоже сложная, деньги с них очень тяжело снять и в большинстве своем это можно сделать только на подконтрольных Украине территориях. Таким образом выплаты просто скапливаются на банковском счете.

Читайте также Если не заработали, то можно купить: как увеличить свой страховой стаж

Части пенсионеров на оккупированных территориях выплату либо приостановили, либо автоматически перенаправили на личный счет в "Ощадбанке".

Процесс изменения способа получения выплат тоже может оказаться проблематичным из-за необходимости определенных документов. В частности, нужно авторизоваться в личном электронном кабинете на сайте ПФУ с помощью электронной подписи "Дия.Подпись".

Здесь возникает проблема, ведь лица с паспортом старого образца не могут сгенерировать такую подпись. В таком случае придется ждать, когда правительство позволит пенсионерам проходить физическую идентификацию с помощью видеоконференцсвязи, где компетентное лицо поможет возобновить выплаты.

Увеличится ли размер соцвыплат для переселенцев

Просмотр выплат для ВПЛ происходит каждые 6 месяцев. Следующая проверка запланирована на январь 2024 года.

Сейчас граждане со статусом переселенца получают следующие выплаты: