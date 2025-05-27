Как украинцам в Польше дополнительно получать польскую пенсию

Украинцы в Польше смогут получать не только украинскую, но и польскую пенсию. Для этого необходимо соответствовать определенным требованиям.

Кто имеет право на польскую пенсию

Управление социального страхования Польши – ZUS – выплачивает пенсии некоторым гражданам Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на inPoland.

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Получать выплаты могут украинцы, которые:

легально трудоустроены;

платят пенсионные взносы;

постоянно проживают в стране.

Для выхода на пенсию украинцам, как и полякам, нужно достичь пенсионного возраста: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Также надо иметь достаточный страховой стаж – не менее 20 лет для женщин и не менее 25 лет для мужчин.

Могут ли украинцы получать две пенсии

Благодаря международному соглашению, которое действует с 2012 года, есть возможность суммировать периоды работы в Польше и Украине.

На практике это означает, что украинцы, которые работали в обеих странах, могут получать две пенсии: украинскую и польскую. ZUS выплачивает часть пенсии, которая соответствует периоду работы в Польше, а за время работы в Украине платит ПФУ.

Размер пенсии зависит от суммы уплаченных взносов. Теоретически помощь можно получить только за один день работы, но в таком случае выплата от ZUS будет небольшой. Украинцы, которые постоянно проживают в Польше, также могут рассчитывать на дополнительные льготы – тринадцатую и четырнадцатую пенсии, как и граждане Польши.