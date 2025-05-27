Как украинцам в Польше дополнительно получать польскую пенсию
- Украинцы в Польше могут получать польскую пенсию, если легально работают, платят пенсионные взносы и постоянно проживают в стране.
- Благодаря международному соглашению, украинцы могут получать две пенсии за работу в Польше и Украине, причем размер выплат зависит от уплаченных взносов.
Украинцы в Польше смогут получать не только украинскую, но и польскую пенсию. Для этого необходимо соответствовать определенным требованиям.
Кто имеет право на польскую пенсию
Управление социального страхования Польши – ZUS – выплачивает пенсии некоторым гражданам Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на inPoland.
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Получать выплаты могут украинцы, которые:
- легально трудоустроены;
- платят пенсионные взносы;
- постоянно проживают в стране.
Для выхода на пенсию украинцам, как и полякам, нужно достичь пенсионного возраста: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Также надо иметь достаточный страховой стаж – не менее 20 лет для женщин и не менее 25 лет для мужчин.
Могут ли украинцы получать две пенсии
Благодаря международному соглашению, которое действует с 2012 года, есть возможность суммировать периоды работы в Польше и Украине.
На практике это означает, что украинцы, которые работали в обеих странах, могут получать две пенсии: украинскую и польскую. ZUS выплачивает часть пенсии, которая соответствует периоду работы в Польше, а за время работы в Украине платит ПФУ.
Размер пенсии зависит от суммы уплаченных взносов. Теоретически помощь можно получить только за один день работы, но в таком случае выплата от ZUS будет небольшой. Украинцы, которые постоянно проживают в Польше, также могут рассчитывать на дополнительные льготы – тринадцатую и четырнадцатую пенсии, как и граждане Польши.