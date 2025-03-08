Какая минимальная пенсия в Польше в 2025 году

В Польше с 1 марта 2025 года выросла минимальная пенсия. Теперь она составляет 1878,91 злотых, а после налогообложения пенсионеры получают 1709,81 злотых.

Какая пенсия в Польше

Ежегодно в марте в Польше проводится индексация пенсий, и на этот раз выплаты выросли на 5,5%, передает 24 Канал со ссылкой на Poradnik Przedsiebiorcy.

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То есть минимальная пенсия с 1 марта выросла на 97,95 злотых по сравнению с предыдущим уровнем. Пенсионные выплаты поступают в определенные даты: 1, 6, 10, 15, 20 и 25 числа каждого месяца.

Некоторые пенсионеры в Польше получают даже меньшие выплаты, чем установленный минимальный уровень. Например, наименьшая пенсия, которую получает одна из граждан Польши, составляет 2 деньги. За всю жизнь женщина отработала 1 день, и не может иметь большей пенсии.

Интересно! За последние два года минимальная заработная плата в Польше росла дважды. С 1 января 2024 года она составляла 4 242 злотых, а с 1 июля повысилась до 4 300 злотых. А с 1 января 2025 года средняя пенсия составляла 4 666 злотых брутто.